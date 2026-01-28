البحر أعادهم بلا ملامح..القصة الكاملة لتشييع 7 مجهولي الهوية في مطروح

شيّعت محافظة مرسى مطروح ظهر اليوم الاربعاء ، 7 جثث لمجهولي الهوية بعد العثور عليهم داخل مياه البحر قبالة السواحل الشمالية، في واقعة أثارت حزناً اهالى المحافظة.



وتم الصلاة عليهم بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح بعد استخراج تصاريح الدفن من النيابة العامة للجثث السبعة، التي جرى انتشالها من مياه البحر دون أن يُعرف أي من ذويهم أو أي بيانات عن هويتهم.



وتجمع عدد من أهالي محافظة مطروح للصلاة عليهم، وشاركوا فى تشييع جثامنهم ودفنهم بمقابر مدينة مرسي مطروح .

ودعا خطباء المسجد أن يتغمدهم الله برحمته، مؤكدين على أهمية أداء واجب الإنسانية تجاه جميع الأرواح، حتى وإن كانت مجهولة الهوية.



