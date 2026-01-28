اعتداء وحشي على أسرة بالشرقية يهز مواقع التواصل.. وجارة الضحايا: شجار متعمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق واقعة اعتداء عنيف شهدتها محافظة الشرقية، حيث أظهر المقطع قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أسرة كاملة باستخدام أدوات حادة، من بينها الفأس والكوريك، في حادثة أثارت حالة من الذهول والصدمة بين المتابعين.

ويكشف الفيديو عن ثلاثة أشخاص يحملون فؤوسا وعصيا وكوريك، وهم يعتدون بصورة وحشية على رجل وسيدة أمام طفلهما الصغير.

كما أظهر المقطع خروج شخص آخر من المنزل، ليتعرض هو الآخر لاعتداء عنيف باستخدام الفأس، ما أدى إلى سقوط أحد الضحايا مغشيا عليه أرضا، وسط أجواء من الفوضى واستمرار الاعتداء دون توقف.

شهادة الجيران على الواقعة

وفي هذا السياق، قالت أم سليمان، إحدى جارات الضحايا بمحافظة الشرقية، إن ما حدث لم يكن مشاجرة كما يقال، مؤكدة أن الأسرة كانت في حالها، قبل أن يقتحم المعتدون المنزل حاملين الكوريك وأدوات الاعتداء، ويشرعون في تدمير كل شيء.

وأضافت الحاجة أم سليمان، لـ "صدى البلد"، أن المعتدين كانوا أكثر من شخص، وانهالوا بالضرب على الضحايا دون أي مبرر، مشيرة إلى أنهم لم يراعوا وجود طفل صغير أو امرأة مسنة أثناء الاعتداء، معقبة: "الحمد لله، إبراهيم بخير رغم تعرضه لضربة بالفأس في رأسه بتلك الطريقة العنيفة".

غضب واسع بين رواد مواقع التواصل

وأثار الفيديو المتداول حالة كبيرة من الغضب والاستياء بين مستخدمي موقع فيسبوك، لا سيما بعد ظهور طفل ملقى على الأرض وهو يبكي بحرقة، في مشهد مؤلم أثناء مشاهدته لوالدته وأفراد أسرته وهم يتعرضون للضرب والسحل.

تحركات أمنية لفحص الواقعة

وفي المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد أطرافها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من وقائع.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، قررت أمس الثلاثاء، حبس متهمين اثنين لقيامهما بالتعدي على جيرانهم باستخدام أداة حادة "فأس"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بأعمال الضرب والبلطجة.