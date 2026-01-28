قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
بعد انتهاء الحصر.. الخريطة الكاملة لتقسيم قيمة الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اعتداء وحشي على أسرة بالشرقية يهز مواقع التواصل.. وجارة الضحايا: شجار متعمد

اعتداء وحشي على أسرة بالشرقية يهز مواقع التواصل.. وجارة الضحايا:لم تكن خناقة بل اعتداء متعمد
اعتداء وحشي على أسرة بالشرقية يهز مواقع التواصل.. وجارة الضحايا:لم تكن خناقة بل اعتداء متعمد
ياسمين القصاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق واقعة اعتداء عنيف شهدتها محافظة الشرقية، حيث أظهر المقطع قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أسرة كاملة باستخدام أدوات حادة، من بينها الفأس والكوريك، في حادثة أثارت حالة من الذهول والصدمة بين المتابعين.

ويكشف الفيديو عن ثلاثة أشخاص يحملون فؤوسا وعصيا وكوريك، وهم يعتدون بصورة وحشية على رجل وسيدة أمام طفلهما الصغير. 

كما أظهر المقطع خروج شخص آخر من المنزل، ليتعرض هو الآخر لاعتداء عنيف باستخدام الفأس، ما أدى إلى سقوط أحد الضحايا مغشيا عليه أرضا، وسط أجواء من الفوضى واستمرار الاعتداء دون توقف.

شهادة الجيران على الواقعة

وفي هذا السياق، قالت أم سليمان، إحدى جارات الضحايا بمحافظة الشرقية، إن ما حدث لم يكن مشاجرة كما يقال، مؤكدة أن الأسرة كانت في حالها، قبل أن يقتحم المعتدون المنزل حاملين الكوريك وأدوات الاعتداء، ويشرعون في تدمير كل شيء.

وأضافت الحاجة أم سليمان، لـ "صدى البلد"، أن المعتدين كانوا أكثر من شخص، وانهالوا بالضرب على الضحايا دون أي مبرر، مشيرة إلى أنهم لم يراعوا وجود طفل صغير أو امرأة مسنة أثناء الاعتداء، معقبة: "الحمد لله، إبراهيم بخير رغم تعرضه لضربة بالفأس في رأسه بتلك الطريقة العنيفة".

غضب واسع بين رواد مواقع التواصل

وأثار الفيديو المتداول حالة كبيرة من الغضب والاستياء بين مستخدمي موقع فيسبوك، لا سيما بعد ظهور طفل ملقى على الأرض وهو يبكي بحرقة، في مشهد مؤلم أثناء مشاهدته لوالدته وأفراد أسرته وهم يتعرضون للضرب والسحل.

تحركات أمنية لفحص الواقعة

وفي المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد أطرافها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من وقائع.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، قررت أمس الثلاثاء، حبس متهمين اثنين لقيامهما بالتعدي على جيرانهم باستخدام أداة حادة "فأس"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بأعمال الضرب والبلطجة.

جرائم مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الشرقية مشاجرة عنيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد مقترح تصدير الكلاب الضالة.. علماء الأزهر يوضحون الحكم الشرعي

إيران

الجيش الإيراني: سنواجه أي تهديدات في البر والبحر والجو

أرشيفية

مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

بالصور

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد