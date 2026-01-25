كسروا أحد المطاعم.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة في منطقة المرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين بتحطيم أحد المطاعم بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بتحطيم أحد المطاعم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مالك مطعم ، نجله) ، طرف ثان: (مالكى مطعمين) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، لخلافات بينهما حول أولوية البيع قاما على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بدون إصابات وقيام الطرف الأول بإحداث تلفيات بالمطعم الخاص بالطرف الثانى ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (عصا خشبية – مجموعة من الزجاجات الفارغة "المستخدمة فى التعدى") .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.