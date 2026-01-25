شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في مصرع ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بقرية الديسمي بمدينة الصف.

وصرحت النيابة بدفن جثامين المتوفين والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

وشهدت قرية الديسمي حادثًا مؤلمًا راح ضحيته شابان وطفل، إثر تصادم سيارتهم مع سيارة نقل أثناء عودتهم من عملهم في الأرض الزراعية. تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع الحادث وسقوط ضحايا، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة رفقة سيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين نقل أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وهم: الطفل محمد عبدالله سعيد محمود أبو القلايع، وعمه سعيد عبدالله سعيد أبو القلايع، وخيري كمال محمود نويجع أبو عمرية.

تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.