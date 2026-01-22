قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
محافظات

بسبب خلافات مالية.. أبناء عمومة ينهون حياة نجل عمهم في مشاجرة بالبحيرة

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه على يد أبناء عمومته إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية من البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول المدعو أحمد. م. ال، إلى المستشفى العام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات وكدمات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة 3 من أبناء عمومة المجني عليه، وهم:- محمد. ح. ع، ومحمد. أ. ع، وعبد البصير. أ. ع. وتبين أن دافع الجريمة هو وجود خلافات مالية سابقة بينهم، تطورت إلى مشاجرة انتهت بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته قبل وصوله للمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت التصريح بدفن جثة المجني عليه عقب عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان السبب الفني للوفاة، تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

