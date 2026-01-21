خلافات بين أصحاب مطعمين تنتهي بمشاجرة في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بتحطيم أحد المطاعم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مالك مطعم ، نجله) ، طرف ثان: (مالكى مطعمين) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، لخلافات بينهما حول أولوية البيع قاما على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بدون إصابات وقيام الطرف الأول بإحداث تلفيات بالمطعم الخاص بالطرف الثانى ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (عصا خشبية – مجموعة من الزجاجات الفارغة "المستخدمة فى التعدى") .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





