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ناس مغرضة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة خلافة مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

ناس مغرضة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة خلافة مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

احمد سليمان
احمد سليمان
ميرنا محمود
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كشف أحمد سليمان عضو مجلس أدارة نادي الزمالك عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. 

و قال سليمان: عيب نرد على الحاجات دي، مفيش خلافات على الإطلاق، وفي ناس مغرضة على السوشيال ميديا عاوزة تعمل فتنة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

طلبات مدرب الزمالك الجديد


وقال الإعلامي محمد الليثي خلال تصريحات فضائية عبر أون سبورت: مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتمع مع كريستيان جروس، وحدد لكريستيان جروس مدرب الزمالك، فترة تنتهي بعد مرور 10 أيام، للوقوف على تدعيمات الفريق في مختلف المراكز، ولمعرفة أسماء اللاعبين الراحلين عن النادي.


وتابع الإعلامي محمد الليثي: الزمالك يفاوض لاعبا محترفا وأخر من الدوري المصري، لكنه حاليا يتشاور مع جروس، لمعرفة طلباته

حقيقة مباراة الزمالك واتحاد جدة


وأشارت تقارير صحفية إلى اتفاق الزمالك على خوض لقاء ودي مع اتحاد جدة في المملكة، وهو ما سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.


نفى لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم  حقيقة التقارير المتداولة بشأن مواجهة الزمالك وديًا

من جهته، قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن كل ما يتردد حول هذه المباراة الودية غير صحيح بالمرة.


وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك ، في تصريحات صحفية: لا يوجد اتفاق حول مواجهة الاتحاد بشكل رسمي بين الناديين.
 

الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان تصريحات أحمد سليمان

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