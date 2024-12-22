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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بفستان وردي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها |شاهد

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
علا محمد
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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر أحدث إطلالة لها مع متابعينها و جمهورها و ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بفستان وردي بسيط مطرز من الأكتاف، أظهر رشاقتها.

https://www.instagram.com/share/BA4aLZmwVH

وتركت ليلى أحمد زاهر شعرها البني ينسدل ناعمًا على كتفيها، مع مكياج بألوان هادئة تناسب إطلالتها وملامحها .

وحضرت ليلى أحمد زاهر الحفل مع خطيبها الفنان هشام جمال.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر، هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة الفنانة الشابة سلمى أبوضيف في أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها كل من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر

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