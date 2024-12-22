تكريم ظافر العابدين في ختام مهرجان قرطاج السينمائي

فاز الفنان ظافر العابدين بجائزة في ختام مهرجان تونس السينمائي "قرطاج".

وقد شملت اختيارات “قرطاج” الرسمية 3 أفلام روائية عرضت ضمن آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45، وهي الفيلم اللبناني أرزة لميرا شعيب، والمغربي المرجا الزرقاء لداوود أولاد السيد، والسوري سلمى لجود سعيد.

وقد ضمت اختيارات قرطاج أكثر من فيلم تونسي منها "ماء العين" لمريم جعبر، و"عايشة" لمهدي برصاوي، و"الذراري الحمر" للطفي عاشور.

وتضمن المهرجان هذا العام قسماً خاصاً بالسينما الفلسطينية يعرض أوّل تجارب الممثلة درة زروق الإخراجية، وهو فيلم وثائقي من إنتاجها بعنوان "وين صرنا؟"، الذي يتتبع رحلة لاجئين من غزة إلى الأراضي المصرية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وشهدت الفعاليات العرض العالمي الأول لفيلم “النافورة” لرائدة الإخراج السينمائي في تونس، المخرجة سلمى بكار.