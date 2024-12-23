العليا للحج: اختيار شركتين سعوديين لأول مرة لخدمة الحجاج المصريين

قال يسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن المستويين الاقتصادي والبري حصلوا على 85% من نصيب تأشيرات الحج السياحي 2025.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة على هامش حفل إطلاق نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، أن عدد التأشيرات هذا العام وصل إلى 36 ألف تأشيرة سياحية مقسمة على مختلف برامج الحج السياحي

وتابع: “لأول مرة يتم اختيار شركتين سعوديين لخدمات الحجاج المصريين خلال موسم 2025”.

وقد انطلق حفل إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي موسم ١٤٤٦ هجريا 2025 ميلاديا بأحد فنادق القاهرة ، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، وقيادات وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة.