المنتخب السعودي يُعلن رسميا استبعاد "الشهري" من معسكر الفريق

أعلن منتخب السعودية لكرة القدم، اليوم استبعاد صالح الشهري، مهاجم الفريق صالح الشهري، من معسكر الكويت، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب البحرين.

وكتب منتخب السعودية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني»هيرفي رينار«اللاعب صالح الشهري من معسكر الأخضر في دولة

المشارك في منافسات كأس الخليج 26”.

وأضاف حساب المنتخب: “يأتي ذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة عضلية في مشاركته الأخيرة أمام منتخب البحرين، وأكد التقرير الطبي حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة”.



ويذكر أن الشهري تعرض لإصابة قوية خلال مباراة السعودية والبحرين، والتي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة خليجي 26، وانتهت بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع اليمن، في مباراته القادمة يوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من خليجي 26.