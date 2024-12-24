قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يتفقد بيت الزكاة والصدقات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.. صور
تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء
حوادث المشاهير .. سيارات فارهة تتصدر تريند 2024
الفلبين: بركان "كانلاون" في جزيرة نيجروس يطلق أعمدة كثيفة من الدخان
برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل العالمي.. إنجازات الجامعات الأهلية في 2024
بتمويلات أوروبية وعربية.. بناء أكبر مزرعة رياح في أفريقيا بمصر
منخفض أوروبي وأمطار .. احذروا حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات
صحة غزة: الاحتلال يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفيات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025
أجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا يشيد بجهود مصر في تدريب الوعاظ

رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس منظنة خريجي الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس منظنة خريجي الأزهر
عبد الرحمن محمد
×

 استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وفدًا رفيع المستوى للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا برئاسة فضيلة الشيخ أكرم الجراري، وبحضور أحمد فوزي، مدير الفروع الخارجية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالشيخ الجراري والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يحمل على عاتقه منذ أكثر من (1084) من العطاء مسئولية تصحيح المفاهيم الخاطئة والعمل على إبراز وسطية الإسلام، وأنه دين الرحمه لا إفراط ولا تفريط.

من جانبه أشاد الشيخ أكرم الجراري، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، بجهود الأزهر الشريف العالمية، وثمن جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الإنسانية كلها.

كما أشاد الجراري بجهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالقاهرة في احتضانها للأشقاء في ليبيا الحبيبة، من خلال تنظيم الدورات التدريبية للواعظين والواعظات؛ أكثر من  (20 دورة تدريبية) مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تصحيح المفاهيم الخاطئة.

ووجه الجراري الشكر والتقدير للتعاون الصادق من جامعة الأزهر تجاه الطلاب والباحثين من ليبيا من خلال العمل الدائم والمستمر على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب الليبيين.

الدكتور أحمد الطيب منهج الوسطية والاعتدال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدريب وعاظ ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

راغب علامة

تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة في لبنان بعد تصريحه المزعوم عن نصر الله

زيزو

مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

الكحة والسعال الليلي

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

كهربا

أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024

الاهلي

«زد» يرغب في ضم نجم الأهلي بشكل نهائي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس منظنة خريجي الأزهر

رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا يشيد بجهود مصر في تدريب الوعاظ

الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية

فتح باب التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية الإعدادية الأزهرية بصفة استثنائية

شيخ الأزهر يتفقَّد المقر الرئيس لبيت الزكاة والصدقات

شيخ الأزهر يتفقَّد مقر بيت الزكاة والصدقات ويوصِّي بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

بالصور

ما حقيقة انتشار فيروس غامض يؤدي للرقص في أوغندا يدعى دونجا دونجا

دينجا دينجا
دينجا دينجا
دينجا دينجا

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

بـ10 جنيه ..فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة

فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة
فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة
فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة

فيديو

أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مع الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد