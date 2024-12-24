خلصوا على مكة.. إحالة ربة منزل وابنتها لاتهامهما بالقـ.تل

أمرت جهات التحقيق، إحالة ربة منزل وابنتها لاتهامهما بقتل الطفلة مكة بمنطقة وردان إلى المحاكمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية عن تفاصيل مروعة في قتل الطفلة مكة ملاك وردان بمدينة منشأة القناطر بالجيزة على يد سيدة و أبنائها انتقاما من والد الطفلة لطرده من شقة استاجرتها منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سيدة تدعى أم هاشم وابنتها "منة" وابنها "محمد" و"أحمد" سائق التروسيكل من عاونهم في نقل الجثة حيث اصطحبتهم النيابة العامة وسط حراسة مشددة لتمثيل جريمتهم في مسرح الواقعة.

تحول محيط مسرح الجريمة إلى ثكنة أمنية بعدما أحاطت به قوات الشرطة لادخال المتهمة و أبناءها إلى الشقة التي نفذت بها الجريمة ومنع الأهالي من الفتك بها، وشرح المتهمون أمام النيابة العامة كيفية استدراج الطفلة من أمام منزلها و تنفيذ الجريمة بحقها.

وشرح المتهمة الرئيسية كيفية تحويل جسد الصغيرة مكة الى أشلاء بعدما فصلت راسها عن جسدها ونزعت اعضاءها وبترت ذراعيها ثم والقت أعضاءها والأمعاء في ترعة قريبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مثيرة حول العثور على جثة الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمركز منشأة القناطر مذبـ.ـوحة وسط القمامة عقب ٨ ساعات من اختفائها.

وزعم اهالي القرية وجيران اسرة الطفلة ان سيدة كانت مستأجرة لشقة في منزل والد مكة هي من قامت باختطافها والتخلص منها بتلك البشاعة انتقاما من والدها الذي طردها من الشقة حيث خطفتها وسط اثاث شقتها اثناء نقله للشقة الجديدة.

واضافت بعض منشورات الاهالي ان السيدة مثلت بجثة الطفلة حيث عثر عليها مبتورة الذراعين ومنزوعة الاعضاء وقال البعض ان المتهمة فعلت ذلك حتى توحي لمن يعثر عليها ان مرتكب الجريمة عصابة تجارة الاعضاء بينما اشار البعض الاخر الى ان الطفلة تم اختطافها بهدف سرقة اعضاءها.

ومن جانبها تجري مباحث الجيزة تحرياتها المكثفة حيث يتولى فريق بحث رفيع المستوى جمع التحريات والمعلومات للوقوف على الملابسات الحقيقية للجريمة وان كل ما يتردد لم يثبت بالتحريات النهائية.

وتسود حالة من الصدمة والحزن بين اهالي مركز منشأة القناطر شمال الجيزة عقب العثور على جثمان طفلة مذبـ.ـوحة وسط القمامة بعد ٨ ساعات من تغيبها.

تلقت مديرية امن الجيزة اشارة من مركز شرطة منشاة القناطر بابلاغ الاهالي بالعثور على جثة طفلة وسط مقلب قمامة بقرية وردان، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة.

واشارت التحريات الاولية الى ان الطفلة المعثور عليها اختفت من امام منزلها في قرية اتريس منذ عصر اليوم الجمعة وتدعى مكة وليد فرحات وانه عقب ساعات من البحث تم العثور عليها بجوار المعهد الديني في قرية وردان بمنشأة القناطر جثة هامدة.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.