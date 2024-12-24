قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري.. جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لـ طلائع الجيش في الزمالك
أحمد موسى: أي حد هيقرب من سماء الوطن هيتحرق
إنذار مبكر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة
إصابة عامل بمصعد بديوان الصحة.. والوزير يوجه بفتح تحقيق وصرف مبلغ مالي
رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد
أحمد موسى: يتم إنفاق الملايين لبث الشائعات والأكاذيب لتحريك الشعب
"اتصالات النواب" تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
9 شهداء في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار الأنسولين المستورد بنسبة تصل إلى 35%
لقاح روسي جديد يبشر بالقضاء على السرطان
أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد| صور
"نعمة كبيرة".. خالد الغندور يوجه رسالة لـ إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

"الأزهر للفتوى" في 2024.. 66 ألف عمل إلكتروني تقدم رسالة توعوية مستنيرة

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محمد شحتة
×

شهد عام 2024م نشاطا مكثفا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في أعمال المتابعة الإعلامية والتواصل الإلكتروني والنشر.

وقدم أعضاء وعلماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكثر من (66) ألف عمل من خلال برامج وخطط متكاملة وحضور متواصل على كافة المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار منظومة متشابكة بين جميع وحدات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وتنوعت جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مجال أعمال المتابعة والتواصل الإلكتروني والنشر خلال عام (2024م)، لتشمل؛ (16.364) مشاركة إعلامية في البرامج التلفزيونية والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وصفحات وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم رصد ومتابعة (14.676) محتوى إلكترونيا، ومعالجة (1.457) قضية ومسألة شرعية وفكرية، وتحليل (11.238) بيانا، وأرشفة (375) تقريرًا، ونشر وترويج (3288) عملا، بجانب إخراج (9.705) عملًا فنيّا، وإطلاق وتنفيذ (2.622) مشروعًا توعويّا وتثقيفيّا، وتنسيق (7.200) عملًا، وذلك بإجمالي (66.925) من أعمال المتابعة والتواصل الإلكتروني والنشر.

ويعد ملف «حصاد جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، بمثابة المرآة التي تعكس مدى نجاحه في تحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال عام 2024م، والتي تسعى لتلبية احتياجات المجتمع في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم، كما أنه يمثل وثيقة بالغة الأهمية في توثيق الدور المحوري الذي يلعبه المركز في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة.

الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الشريف مركز الأزهر العالمي للفتوى حصاد الأزهر في 2024 فتاوى إلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

عطلات رسمية في يناير 2025

10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025

الخطيب

بعد خناقة كهربا| جلسة بين الخطيب ورمضان.. وعقوبات قاسية (إيه الحكاية)

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

الزمالك

صفقات جديد على الرادار ورحيل نجم الفريق.. ماذا يحدث بالزمالك؟

أرشيفية

خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025

ترشيحاتنا

خلال ندوة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

تأثير وسائل تواصل الاجتماعي على الشباب.. ندوة بثقافة أسيوط

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ 5 ملايين جنيه

الجسر القديم فوق نهر أرنو ويبدو ممر "سافاري

لغز محير| ممر السلطة في فلورنسا يفتح أبوابه بعد 8 سنوات من الترميم

بالصور

أبرزها The Penguin.. أنجح 5 مسلسلات أجنبية عُرضت في 2024

مسلسلات 2024
مسلسلات 2024
مسلسلات 2024

تكريم مصطفى خاطر وسامح حسين.. تفاصيل حفل توزيع جوائز STARS.. صور

مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويشاهد صد هجمة معادية| شاهد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

اسم أغنية محمد رمضان الجديده

هنغششك الإجابة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بسؤال الـ5 ملايين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عاجل.. تفاصيل هامة حول جدول تقييمات المرحلة الابتدائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

المزيد