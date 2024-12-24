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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بعد بليك ليفلي.. دعوة قضائية جديدة ضد بطل فيلم It Ends with Us

بليك ليفلي وجاستن بالدوني
بليك ليفلي وجاستن بالدوني
نجلاء سليمان
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يبدو أن جاستن بالدوني بطل فيلم It Ends with Us سيواجه العديد من المتاعب والقضايا خلال الفترة المقبلة بعد الهجوم الذي يعيشه بسبب بليك ليفلي. 

مازالت أصداء الدعوى الموجهة من نجمة هوليوود البارزة بليك ليفلي إلى بطل فيلمها الأخير It Ends with Us واتهامه بالتحرش والتعنيف ينال من مستقبله الفني. 

رفعت وكيل جاستن بالدوني السابق دعوى قضائية ضده وشركته وفريق إدارة الأعمال الحالي اليوم. 

اتهمت ستيف جونز، مالكة شركة دعائية شهيرة في نيويورك، جاستن بالدوني بانتهاك التعاقد بينهما، الذي يلزمه بدفع 25 ألف دولار شهريًا لها. 

ترك بالدوني الشركة في أغسطس الماضي، بعد بضعة أشهر من عقد من المفترض أن يستمر لمدة عام، وانتقل للعمل مع وكيلة أعمال جديدة كانت تدير مهامه في شركة جونز وانفصلت. 

تتهم جونز بالدوني ومديرة أعماله بأنهما نفذا حملة تشهير ضد بليك ليفلي دون علمها، ويحاولان إلقاء اللوم عليها في الأحداث التي أعقبت ذلك. 

قضية بليك ليفلي 

 

ذكرت بليك ليفلي التي تبلغ من العمر 37 عاما، في شكواها المقدمة إلى جهات التحقيق، إنها تعرضت لأذى عاطفي كبير، واتهمت بطل فيلمها جاستن بالدوني بالتحرش الجنسي.

واستطردت بليك ليفلي زوجة النجم ريان رينولدز، إنها وأسرتها شعروا بالحرج الشديد بعدما سن عليها بطل فيلمها It Ends with Us حملة لتشويه سمعتها بعد طرح الفيلم بأيام قليلة. 

وقالت بليك ليفلي في شكواها المقدمة إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، إنها اجتمعت مع صناع فيلمها في يناير 2024 بحضور زوجها ريان رينولدز، واشتكى جاستن بالدوني من وزنها. 

كما ناقش بالدوني حياة بليك ليفلي الشخصية والجنسية بشكل غير لائق، وضغط عليها للكشف عن معتقداتها الدينية بحسب تقرير نشره موقع فاريتي. 

وزعمت بليك ليفلي في شكواها، أنها طالبت بعدم إضافة أي مشاهد جنسية مع بطل الفيلم أكثر من الموجودة بالفعل في السيناريو، فأطلق بالدوني حملة تلاعب اجتماعي لتدمير سمعتها المهنية.

بليك ليفلي جاستن بالدوني قضية بليك ليفلي

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