مصرع شخصين في انهيار حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بكرداسة

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن شخصين عقب انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بمدينة كرداسة شمال الجيزة.

لقي شابان مصرعهما عقب انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بمدينة كرداسة شمال الجيزة ونجحت الأجهزة الأمنية في انتشال الجثمانين ونقلهما لثلاجة الموتى بالمستشفى.

انهيار حفرة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابين انهارت عليهما حفرة ما أسفر عن مصرعهما، خلال أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.