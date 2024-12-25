عفت نصار: جروس لم يدرس طلائع الجيش.. والزمالك يحتاج حارس مرمي

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لم يدرس طلائع الجيش قبل مباراة اليوم.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" المدير الفني الناجح يجب أن يلعب بإمكانيات لاعبيه وليس بإمكانياته هو، وجروس لم يدرس الجيش جيدًا قبل المباراة".

وتابع:" عمر جابر أخطاءه عديدة في مباراة اليوم، وكانت خطورة طلائع الجيش من جبهته، وكان يجب أن يكون هناك من يدعمه، لأنه عنده قصور في البدني، وكيف يلعب الفريق بإثنين مهاجمين ولم يكن هناك كرات عرضية".

وواصل:" ميشالاك لا يصلح للزمالك، وكان الأفضل مشاركة مصطفى شلبي في المباراة، وعند مشاركته في الشوط الثاني ظهر بشكل جيد، والتخاطر الذهني للاعبين التي تشارك باستمرار يكون أفضل".

وأوضح:" كان من المفترض على جروس، الاعتماد على التشكيل الأساسي الذي كان يعتمد عليه جروس، ويجري تغييرات في حالة الخسارة".

وشدد:" لا يصح مشاركة حسام عبدالمجيد ومحمود الونش، بجانب بعض، لأنه يجب أن يكون هناك لاعب عاقل وهادئ والمثلوثي أفضل من الثنائي لأنه يمتاز بالسرعات ويجيد قطع الكرات وتداخلاته جيده".

واستكمل نجم الزمالك السابق:" يجب أن يتعاقد الزمالك مع حارس مرمي، يجيد التعامل مع الكرات العرضية، ومحمد عواد المسئول عن الهدف الثاني".

وأضاف:" اللاعب الأجنبي يجب أن يكون أفضل من اللاعب المحلي، جودوين شيكا لاعب طلائع الجيش كان نجم المباراة".

ووجه عفت رسالة للجماهير قائلا:" أوجه التحية لجمهور نادي الزمالك العظيم، ويستحق أن يموت اللاعبين أنفسهم في المباراة".

وزاد:" الزمالك محتاج لاعب في وسط الملعب يجيد الوقوف على الكرة، بجانب لاعب يلعب في مركز 6، وجناح بجانب زيزو، وحارس مرمي، ومهاجم طويل".

وأتم عفت نصار تصريحاته قائلا:" زياد كمال لم يستغل الفرصة التي حصل عليها وتشعر أنه متوتر وغير قادر على التأقلم مع اللاعبين".