جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف المنطقة الإنسانية في خان يونس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، أنه قصف المنطقة الإنسانية بخان يونس في جنوب قطاع غزة، زاعما وجود مقاوم من حركة حماس في هذه المنطقة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وادعى جيش الاحتلال أنه قبل الضربة، اتخذ خطوات مختلفة لتقليل المخاطر على المدنيين، بما في ذلك المراقبة الجوية واستخدام الأسلحة الدقيقة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

ومساء الثلاثاء، شن جيش الاحتلال باستخدام مسيّرة إسرائيلية قصفا على خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تسببت في استشهاد فلسطينيين اثنين بالإضافة إلى عدد من المصابين.

بالإضافة إلى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد سيدة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بيت حانون شمالي قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وعدد من المصابين.