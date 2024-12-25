قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم روسي كبير يستهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا
الأرصاد تحذر: رياح شديدة مثيرة للأتربة والرمال تضرب عدة مناطق اليوم
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس ويعتقل أربعة فلسطينيين
نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي على موقع التربية والتعليم|حمل الآن
حصاد 2024| ماذا قرّرت «التعليم» لتحسين أحوال المعلمين المادية هذا العام؟
أمير هشام: انتقال «العش» للأهلي مرهون بعدم التعاقد مع محمد عبدالمنعم
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-12-2024 بخطي الصعيد والإسكندرية
الأرصاد تحذر: نشاط للرياح بهذه المناطق .. وطقس شديد البرودة
خوف وهلع.. إصابة 9 إسرائيليين بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024
جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي جميع المحافظات |تفاصيل وصور
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز
×

أحيانا نحتاج لتناول مشروب يعطينا طاقة ويكون مشروب صحي للجسم. لذا سنقوم بعمل مشروب الشوفان بالرموز والقهوة.

طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز

ويعد الشوفان من الحبوب الكاملة التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خلوه من الجلوتين.

ويمكن تحضير طريقة مشروب الشوفان بالموز والقهوة للطاقة، وهذا المشروب مثالي لبداية يوم مليء بالنشاط والطاقة، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي”.

مشروب الشوفان بالموز

مكونات طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز:

1 موزة ناضجة

1/2 كوب شوفان

1 كوب حليب (عادي أو نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان)

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو كوب صغير من الإسبريسو

1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب للتحلية (اختياري)

1/4 ملعقة صغيرة قرفة (لإضافة نكهة مميزة)

مكعبات ثلج (اختياري إذا كنت تفضل المشروب باردًا)

طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز: 

ـ لتحضير المكونات: ضعي الموز، الشوفان، الحليب، والقهوة في الخلاط.

أضيفي العسل والقرفة.

ـ الخلط: اخلطي المكونات جيدًا في الخلاط حتى يصبح القوام ناعمًا ومتماسكًا.

ـ التقديم: اسكب المشروب في كوب، وأضف مكعبات الثلج إذا كنت تفضله باردًا.

ـ يمكنك تزيينه برشة قرفة أو قطع صغيرة من الموز.

فوائد مشروب الشوفان 

ـ الشوفان: يمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي ويشعرك بالشبع.

ـ الموز: مصدر سريع للطاقة بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية.

ـ القهوة: تعزز التركيز والنشاط.

ـ الحليب: يضيف قيمة غذائية وبروتين.

الفيتامينات الألياف الشوفان الفوائد المشروب الشوفان بالموز مشروب الشوفان بالموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

صورة أرشيفية

المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك

محمد عادل

مفاجأة.. محمد عادل يعتزل التحكيم اعتراضا على قرارات الفيفا

اكتشاف طاقة جديدة

ليست بترول.. اكتشاف طاقة مخفية تحت الأرض تكفي البشر 200 عاما

زيزو

لا يقدر بمال.. رسالة جمهور الزمالك من المدرجات إلى زيزو

خالد الغندور

إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك

الزمالك

الكاف يفاجئ الزمالك في الكونفدرالية بقرار جديد.. ما القصة؟

طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025

طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025

ترشيحاتنا

المؤذن

الضوابط المطلوبة في المؤذن للصلاة .. تعرف عليها

الرضاعة

علي جمعة: من حق الأم عدم إرضاع الطفل وعلى الزوج استئجار أخرى له

الوضوء

أجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء

بالصور

مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز

لفطور خفيف وصحي.. طريقة عمل بان كيك الموز

طريقة عمل بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز

الشاي أم القهوة يحمي من السكتة الدماغية؟.. الإجابة لن تتوقعها

من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟
من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟
من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟

أشياء احذر من وضعها في غسالة الأطباق.. ونصائح للحفاظ عليها

أشياء لا يجب غسلها في غسالة الأطباق
أشياء لا يجب غسلها في غسالة الأطباق
أشياء لا يجب غسلها في غسالة الأطباق

فيديو

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد