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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

موعد أول أيام رمضان 2025 - 1446.. كم باقي على الشهر الفضيل

موعد أول أيام رمضان 2025 - 1446.. كم باقي على الشهر الفضيل
موعد أول أيام رمضان 2025 - 1446.. كم باقي على الشهر الفضيل
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موعد أول أيام رمضان 2025 – 1446 وكم باقي على رمضان .. شهر رمضان من أهم الأشهر في السنة الهجرية لدى المسلمين، ينتظره ملايين المسلمين سنويًّا لأداء فريضة الصيام والتمتع بالأجواء الروحانية والعبادة، ومع اقتراب هذا الشهر يبحث الكثيرون عن موعد رمضان 2025 / 1446. 

ما هو شهر رمضان؟

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، فرض الله فيه الصيام على المسلمين، ويعد هذا الشهر مميزًا لأنه يساهم في تقوية الإيمان والتقوى لدى المسلمين، حيث يصومون طوال الشهر من الفجر حتى غروب الشمس، يتم تحديد بداية الشهر بناءً على رؤية الهلال، ما يجعل موعد بداية رمضان يختلف من عام إلى عام، سمي شهر رمضان بهذا الاسم، لأنه كان يصادف فصل الصيف الحار، إذ كانت الأرض والحجارة تشتعل بحرارتها.

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موعد أول أيام رمضان 2025 - 1446.. كم باقي على الشهر الفضيل
موعد أول أيام رمضان 2025 - 1446.. كم باقي على الشهر الفضيل - صورة أرشيفية

التقويم الهجري والميلادي

يستخدم المسلمون التقويم الهجري لتحديد المناسبات الدينية، ومنها شهر رمضان، يعتمد هذا التقويم على الدورة الشهرية للقمر، ويبدأ من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في حين يعتمد التقويم الميلادي على السنة الشمسية، ويبدأ من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفي أغلب الدول العربية، يجري استخدام التقويم الميلادي للأمور المدنية والحكومية، بينما يعتمد التقويم الهجري على نحو رئيس على تحديد المناسبات الدينية، مثل رمضان.

كم يوم باقيين على رمضان 2025

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 في يوم السبت 29 مارس 2025، بناءً على رؤية الهلال في تلك الفترة، وبناء على ذلك يتبقى حوالي 3 أشهر و4 أيام حتى بداية رمضان 2025، ويشمل العد التنازلي معرفة الوقت المتبقي بدقة بالأيام والساعات والدقائق والثواني.

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