بالحسابات الفلكية.. موعد شهر رمضان 2025 وعيد الفطر

يتساءل الكثير عن بداية شهر رمضان لعام 2025، وموعد أول أيامه لمعرفة بداية الشهر وفقا للحسابات الفلكية، وكذا موعد عيد الفطر 2025.

تصدر هذا التساؤل، محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

شهر رمضان 2025

يعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم.

وقال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

وتشير الحسابات الفلكية إلى ان شهر رمضان سيكون يوم السبت أول مارس 2025، ويأتي هذا الحساب بعدما أعلنت دار الإفتاء فى وقت سابق، غــرة شهـر المحرم 1446 هـ، وهو أول أيام الشهر وبداية العام الهجري الجديد.

متى سيبدأ شهر رمضان 2025 فلكياً؟

يتطلع المصريون إلى موعد رمضان 2025، الذي يتوافق مع عام 1446 هجريًا.

ويكتسب معرفة موعد الشهر الفضيل أهمية خاصة، كونه شهر الصيام والعبادة، حيث يفضل الله- تعالى- شهر رمضان بالعديد من الفضائل.

ومن المتوقع أن يبدأ رمضان 2025 يوم السبت، الذي يوافق 1 أو 2 مارس، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك حسب ما ستعلنه دار الإفتاء المصرية.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2025 يوم 29 من شهر شعبان بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.

موعد عيد الفطر 2025

بحسب الحسابات الفلكية أيضا، سيكون موعد عيد الفطر 2025 يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي.

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 3 أيام متتالية، ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.