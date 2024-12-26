لذيذة ومبتكرة.. قائمة أكلات لرأس السنة

إذا كنتِ تستعدين للاحتفال برأس السنة، إليكِ بعض الأفكار لعمل أكلات مناسبة لاحتفالات رأس السنة، تجمع بين الأطباق التقليدية والعصرية:

1. المقبلات

أ) سلطة سيزر:

المكونات: خس، خبز محمص، جبن بارميزان، دجاج مشوي، وصوص مايونيز.

الطريقة: اخلطي جميع المكونات مع الصوص وقدميها في أطباق فردية.



ب) لفائف السلمون المدخن:

المكونات: شرائح سلمون مدخن، جبن كريمي، عصير ليمون، شبت طازج.

الطريقة: اخلطي الجبن مع الليمون والشبت، وضعيه داخل شرائح السلمون ولفيها على شكل أسطوانات صغيرة.

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2. الأطباق الرئيسية

أ) الديك الرومي المحشي:

المكونات: ديك رومي، أرز مع البهارات، مكسرات، زبيب.

الطريقة:

1. اغسلي الديك جيدًا وتبليه بالملح والفلفل والبهارات.



2. حضري حشوة الأرز بالمكسرات والزبيب واحشي الديك بها.



3. أدخليه الفرن لمدة 3-4 ساعات حسب الحجم.



ب) سمك السلمون المشوي:

المكونات: شرائح سلمون، زيت زيتون، ليمون، أعشاب طازجة (زعتر أو روزماري).

الطريقة: تبلي السلمون بالمكونات وضعيه في الفرن لمدة 20-25 دقيقة.

3. الحلويات

أ) كيك الشوكولاتة برأس السنة:

المكونات: كيك جاهز بالشوكولاتة، كريمة شوكولاتة، ورقائق ذهبية للتزيين.

الطريقة: زيني الكيك بالكريمة ورقائق الذهب لتقديم لمسة احتفالية.



ب) كرات جوز الهند:

المكونات: حليب مكثف محلى، جوز هند مبشور.

الطريقة: امزجي الحليب بجوز الهند وشكلي كرات صغيرة، ثم غطيها بجوز الهند المبشور.

4. المشروبات

عصير كوكتيل طبيعي: اخلطي أنواعًا مختلفة من الفواكه الطازجة مثل الفراولة، المانجو، والأناناس.

مشروب الزنجبيل الساخن: حضريه من الزنجبيل المبشور، عسل، وليمون في ماء مغلي.



الأفكار لأكلات سهلة يمكنك تحضيرها للاحتفال برأس السنة:

مقبلات

1. كرات الجبن بالأعشاب

اخلطي الجبن الكريمي مع الأعشاب المفرومة مثل البقدونس أو الشبت، واصنعي كرات صغيرة وغطسيها بالمكسرات أو السمسم



أطباق رئيسية

1. الدجاج المشوي بالأعشاب

تبلي الدجاج بالليمون وزيت الزيتون مع الزعتر وإكليل الجبل، واشويه في الفرن.

2. مكرونة بالصلصة البيضاء والفطر

اخلطي الكريمة مع الفطر والثوم وقدميها مع المعكرونة.

3. ستيك اللحم بالصوص

اقلي شرائح اللحم وقدميها مع صوص الفلفل أو صوص المشروم.

2. البطاطس المحمصة

قطعي البطاطس إلى مكعبات، تبليها بالزيت والأعشاب وضعيها في الفرن حتى تصبح ذهبية.

3. أرز بالزعفران

اطبخي الأرز مع الزعفران والقليل من الزبدة لإضفاء نكهة مميزة.



حلويات

1. كيك الشوكولاتة السريع

حضري كيك الشوكولاتة البسيط وزينيه بالكريمة والفواكه.

2. كوكيز بالشوكولاتة

خبزي الكوكيز وقدميها مع كوب من القهوة أو الشوكولاتة الساخنة.

3. فواكه مع صوص الشوكولاتة

قدمي قطع الفاكهة (مثل الفراولة، الموز، والأناناس) مع صوص الشوكولاتة الذائب.

مشروبات

1. كوكتيل الفواكه

اخلطي عصائر طبيعية مثل البرتقال، الأناناس والرمان مع مكعبات الثلج.

2. شوكولاتة ساخنة بالكريمة

حضري الشوكولاتة الساخنة وزينيها بالكريمة المخفوقة.

3. ماء بنكهة الفواكه

اضيفي شرائح الليمون والنعناع مع الفراولة للماء وقدميها باردة.

هذه الأفكار تضفي جوًا احتفاليًا مميزًا على مائدتك لرأس السنة!