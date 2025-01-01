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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

إبراهيم عيسى: محمد صلاح شخصية عام 2024.. أسطورة تعامل ببراعة مع الغرب

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن محمد صلاح هو شخصية العام ووصل إلى حالة "الأسطورة"، قائلا: "صلاح أصبح في مقام ومكانة ميسى ورونالدو، هو الشخص والشخصية ويقدم النموذج الأبرز في الشخصية التي تتعملق وتتعاظم وتحافظ على كل ذلك، وهو نموذج للإخلاص في العمل والحرص الشديد على النجاح والاستمرار في النجاح وهو نموذج وقدوة على احترام العمل وقيم العمل".

وتابع "إبراهيم عيسى "، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لو كنت تريد أن تكون طبيب وصحفي ومدرس وميكانيكي ناجح ليس عليك أن تضع صورة محمد صلاح أمامك دائمًا وهو نموذج النجاح"، مؤكدًا أن أموال محمد صلاح لم تجعله أسير لها ولا مكتفي بها وتحول صلاح لمزيد من العمل وليس شخص يكون هدفه الربح الكبير.

واستكمل إبراهيم عيسى نأ: "محمد صلاح قدوة ولديه مواعيد للملعب واحترام كبير وجبار لمدرب، مؤكدًا أن محمد صلاح نموذج وقدوة لأنه لم ينفصل عن العالم أو ينعزل عن أي حضارة وانمزج بالحضارة الغربية وكان ناجح وسط هؤلاء لأنه تعامل بنفس الإنجاز وكان لديه القدرة على التعامل بمنطق جيد، مؤكدا أن صلاح تعامل ببراعة مع الحضارة الغربية، لاعب ونجم الإنسانية وبمرونة شديدة".

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