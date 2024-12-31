التنسيق الحضارى يدرج اسم ملك حماة ببلاد الشام فى مشروع حكاية شارع

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم المنصور محمد بن محمود ملك حماة ببلاد الشام فى مشروع حكاية شارع، حيث تم وضع لافتة تحمل اسمه وكل المعلومات على أحد الشوارع بمنطقة وحى الزمالك.

هو محمد المنصور ابن محمود المظفر ابن محمد المنصور ابن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب أبو المعالي ناصر الدين ملك حماة، ولد في حماة في عام 932هـ تقريبًا، وتعهده والده بالتربية والتنشئة على أفضل معلمي مملكته؛ إلا أن والده توفي وهو لايزال في العاشرة من عمره.

تولى المنصور حكم حماة بعد وفاة أبيه المظفر سنة 642هـ/ 1224م، وله من العمر عشر سنين؛ لذلك قام بإدارة المملكة شيخ الشيوخ "عبد العزيز الأنصاري"، إلى أن كبر المنصور، كان ذكيًا حليمًا فطنًا، ووصفه بعض المؤرخين بأنه كان لعابًا.

حدثت في زمنه موقعة (عين جالوت)، وقد أبلى فيها بلاءً حسنًا، وكان بجيشه على ميمنة الجيش الإسلامي، وفي سنة 664هـ/1226م غزا بلاد أرمينية بأمر من السلطان الظاهر بيبرس، وفي سنة 668هـ/ 1230م زار الظاهر بيبرس الملك المنصور في مدينة حماة.

أصيب الملك المنصور الثاني بالحمى وتوفي في حماة في شوال 683هـ/ 1284م.