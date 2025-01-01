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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برلمان

أيمن أبو العلا: خروج قانون المسئولية الطبية للنور إنجاز لنقابة الأطباء

الدكتور أيمن أبو العلا
الدكتور أيمن أبو العلا
فريدة محمد
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أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمناقشات التي شهدها اجتماع لجنة الصحة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووجه الشكر على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية في شأن مشروع القانون، قائلا: كنت اتمنى النص على عقوبة ضد من قدم مستندات غير صحية للحصول على التعويض من الخطأ الطبي.

ووصف أيمن أبو العلا، ما حدث من تعديلات لصالح مقدمي الخدمة في مشروع القانون بأنه "تاريخي"، لاسيما بعد ما تحقق من مكتسبات.

وطالب عضو مجلس النواب،أن نقيب الأطباء بإصدار بيان يوضح فيه ما تم من إيجابيات ومكتسبات للأطباء وينقل ما دار خلال المناقشات.

وقال أبو العلا: خروج قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض للنور إنجاز لنقابة الأطباء، لاسيما وأننا كنا نتمنى صدوره منذ 20 عاما.

مجلس النواب حقوق الإنسان لجنة الصحة لجنة حقوق الإنسان

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