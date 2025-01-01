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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

صبحي: إلزام جميع الرياضيين بالخضوع لكشف طبي شامل قبل ممارسة أي نشاط

أشرف صبحي
أشرف صبحي
كريم عاطف
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بدأت مراكز الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة في اجراء الفحوصات الطبية واعداد الملف الطبى للرياضيين من خلال مراكز ووحدات الطب الرياضي للاعبين في الرياضات المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وبلغ عدد اللاعبين الذين تم استقبالهم واجراء الفحوصات لهم في مركز الطب الرياضي بطنطا 700 لاعب ولاعبة خلال الايام الثلاثة الماضية، وسيتم استكمال باقي الفحوصات على مدار الايام المقبلة.

واستعدت وحدات الطب الرياضى بكل من: "المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، الاسكندرية" لبدء العمل في اجراء الفحوصات خلال الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن صحة وسلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعي الوزارة بصفة مستمرة إلى تعزيز المنظومة الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكافة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه الإجراءات تاتي تفعيلا لنص المادة 79 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن التزام الأندية والهيئات الرياضية بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثة بشكل دوري.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة مراكز الطب الرياضي الملف الطبى للرياضيين

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