كوب واحد من عصير الطماطم يحدث ثورة في روتينك الصحي

قدم الدكتور جميل القدسي ، خبير التغذية العلاجية،عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أهمية وفوائد عصير الطماطم.

مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، فهو ليس مجرد مشروب منعش بل هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة.

واحدة من أبرز ميزات عصير الطماطم هي احتواؤه على نسبة عالية من مادة الليكوبين.



الليكوبين هو مضاد أكسدة قوي تمت دراسته على نطاق واسع لدوره في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة التغذية السريرية الأمريكية أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالليكوبين مثل عصير الطماطم يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

بعيدًا عن الوقاية من الأمراض، يدعم عصير الطماطم صحة الجلد ويرطب البشرة.

إذ يساعد فيتامين C والبيتا-كاروتين الموجودان في الطماطم على تقليل الالتهابات وتعزيز إشراقة البشرة.



وللحصول على أفضل النتائج، يُفضل اختيار عصير الطماطم الطازج وغير المملح للاستفادة القصوى من فوائده.





