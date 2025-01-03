بدون مجهود.. طريقة عمل الجمبري بقشره

الجمبري من الأطعمة التي يعشقها الكثير، ولذلك يمكن تقديمه بقشره دون مجهود.

إليك طريقة عمل الجمبري بقشره بطريقة بسيطة ولذيذة:

المكونات:

1 كيلو جمبري بقشره

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

شطة (اختياري)

شرائح ليمون للتقديم

الطريقة:

1. تنظيف الجمبري:

اغسل الجمبري جيدًا واتركه بقشره.

باستخدام مقص المطبخ، قم بفتح خط الظهر لإزالة الخيط الأسود (الجزء الرملي).

2. تحضير التتبيلة:

في وعاء، اخلط الثوم المفروم، زيت الزيتون أو الزبدة، الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، عصير الليمون، الملح، والفلفل.

أضف الشطة إذا كنت تفضل الطعم الحار.

3. تتبيل الجمبري:

ضع الجمبري في وعاء كبير ووزع التتبيلة عليه.

اتركه يتبل لمدة 15-30 دقيقة.

4. الطهي:

سخّن مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضف الجمبري مع التتبيلة وقلّبه لمدة 5-7 دقائق، أو حتى يتحول لونه إلى البرتقالي ويصبح القشر مقرمشًا.

يمكن شوي الجمبري أيضًا على الشواية لمدة 4-5 دقائق لكل جانب.

5. التقديم:

قدّم الجمبري بقشره مع شرائح الليمون والأرز الأبيض أو الخبز.



استمتع بوجبة شهية!