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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بدون مجهود.. طريقة عمل الجمبري بقشره

جمبري
جمبري
ريهام قدري
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الجمبري من الأطعمة التي يعشقها الكثير، ولذلك يمكن تقديمه بقشره دون مجهود.

إليك طريقة عمل الجمبري بقشره بطريقة بسيطة ولذيذة:

المكونات:

1 كيلو جمبري  بقشره

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

شطة (اختياري)

شرائح ليمون للتقديم

الطريقة:

1. تنظيف الجمبري:

اغسل الجمبري جيدًا واتركه بقشره.

باستخدام مقص المطبخ، قم بفتح خط الظهر لإزالة الخيط الأسود (الجزء الرملي).

2. تحضير التتبيلة:

في وعاء، اخلط الثوم المفروم، زيت الزيتون أو الزبدة، الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، عصير الليمون، الملح، والفلفل.

أضف الشطة إذا كنت تفضل الطعم الحار.

3. تتبيل الجمبري:

ضع الجمبري في وعاء كبير ووزع التتبيلة عليه.

اتركه يتبل لمدة 15-30 دقيقة.

4. الطهي:

سخّن مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضف الجمبري مع التتبيلة وقلّبه لمدة 5-7 دقائق، أو حتى يتحول لونه إلى البرتقالي ويصبح القشر مقرمشًا.

يمكن شوي الجمبري أيضًا على الشواية لمدة 4-5 دقائق لكل جانب.

5. التقديم:

قدّم الجمبري بقشره مع شرائح الليمون والأرز الأبيض أو الخبز.


استمتع بوجبة شهية!

تنظيف الجمبري الجمبري جمبري طريقة عمل الجمبري بقشره

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