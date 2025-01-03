بدون مجهود.. طريقة عمل الجمبري بقشره

الجمبري من الأطعمة التي يعشقها الكثير، ولذلك يمكن تقديمه بقشره دون مجهود.
إليك طريقة عمل الجمبري بقشره بطريقة بسيطة ولذيذة:
المكونات:
1 كيلو جمبري بقشره
4 فصوص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
عصير ليمونة
ملح وفلفل حسب الرغبة
شطة (اختياري)
شرائح ليمون للتقديم
الطريقة:
1. تنظيف الجمبري:
اغسل الجمبري جيدًا واتركه بقشره.
باستخدام مقص المطبخ، قم بفتح خط الظهر لإزالة الخيط الأسود (الجزء الرملي).
2. تحضير التتبيلة:
في وعاء، اخلط الثوم المفروم، زيت الزيتون أو الزبدة، الكمون، البابريكا، الكزبرة الناشفة، عصير الليمون، الملح، والفلفل.
أضف الشطة إذا كنت تفضل الطعم الحار.
3. تتبيل الجمبري:
ضع الجمبري في وعاء كبير ووزع التتبيلة عليه.
اتركه يتبل لمدة 15-30 دقيقة.
4. الطهي:
سخّن مقلاة واسعة على نار متوسطة.
أضف الجمبري مع التتبيلة وقلّبه لمدة 5-7 دقائق، أو حتى يتحول لونه إلى البرتقالي ويصبح القشر مقرمشًا.
يمكن شوي الجمبري أيضًا على الشواية لمدة 4-5 دقائق لكل جانب.
5. التقديم:
قدّم الجمبري بقشره مع شرائح الليمون والأرز الأبيض أو الخبز.
استمتع بوجبة شهية!