محافظ الأقصر يلتقي وفدا من أهالي «القباحي الغربي» لعرض مطالبهم

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدا من أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر.

ورحب المحافظ بالوفد معرباً عن حرصه علي التواصل المباشر مع المواطنين والالتقاء بهم بمكتبه وخلال جولاته في جميع ربوع المحافظة.

وعبر الوفد عن تقديرهم لجهود محافظ الأقصر الملموسة ونشاطه الدؤوب وجولاته المستمرة وزياراته للقري والنجوع، والتي أثمرت عن افتتاح عدد كبير من المشروعات وتدشين مشروعات جديدة، وساهمت في تحسن الخدمات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم الوفد عدد من مطالبهم والتي تمثل أبرزها في إنشاء مركز شباب وملعب ليكون متنفسا لشباب القرية، وإحلال وتجديد "مواسير" المياه، وتوسعة الشارع الرئيسي ومدخل القباحي الغربي من خلال بحث إمكانية نقل الورش الصناعية من الشارع الرئيسي، كما طالبوا باستبدال المطبات العشوائية بمطبات نموذجية، ورفع مستوى الإنارة والنظافة بالقرية.

من جانبه، عبر محافظ الأقصر عن حرصه على الاستجابة لمتطلبات الأهالي في إطار تحقيق الصالح العام وبما لا يتعارض مع القانون، مشيراً إلى زيارته للقرية وبحث متطلبات الأهالي ومعاينتها علي الطبيعة بحضور رئيس مدينة الأقصر وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي التخطيط العمراني والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والنقل بالأقصر مع دراسة مطالبهم واحتياجاتهم مع الجهات المعنية للعمل على تلبيتها، موجهاً رئيس مدينة الأقصر بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالقرية مع بدء تنفيذ خطة تطوير منطقة شرق السكة الحديد والمناطق المحيطة بها.

ضم الوفد، حسين القباحي، رئيس بيت الشعر بالأقصر، وكلا من مصطفى القباحي، وعامر مصطفى، وخالد عبد المنعم القباحي، وصلاح سليم، وأحمد عبد الصبور.