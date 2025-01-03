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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الأقصر.. المحافظ يستمع لمطالب أهالي «القباحي الغربي» وحفل الموسيقى العربية لمبادرة «ظواهر»

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس
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نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة الأقصر. 


محافظ الأقصر يلتقي وفدا من أهالي «القباحي الغربي» لعرض مطالبهم
التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدا من أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر.

ورحب المحافظ بالوفد معرباً عن حرصه علي التواصل المباشر مع المواطنين والالتقاء بهم بمكتبه وخلال جولاته في جميع ربوع المحافظة.

وعبر الوفد عن تقديرهم لجهود محافظ الأقصر الملموسة ونشاطه الدؤوب وجولاته المستمرة وزياراته للقري والنجوع، والتي أثمرت عن افتتاح عدد كبير من المشروعات وتدشين مشروعات جديدة، وساهمت في تحسن الخدمات بالمحافظة.



محافظ الأقصر يتفقد "سوق اليوم الواحد" و "المنطقة الصناعية 

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة في مدينة البياضية، تفقد خلالها طرق وشوارع المدينة وعدد من القري والنجوع.
 

بدأت جولة المحافظ بتفقد طريق المسار السياحي المؤدي الي المدينة، أعقبها تفقد طريق أحمد رضوان وشارع الشيخ الذهبي حيث تفقد سوق اليوم الواحد بمدينة البياضية والذي تم نقله لمنطقة أوسع علي بعد عدة أمتار بعيداً عن الكتلة السكانية ومنطقة السوق القديمة بما لا يعوق حركة المرور والسير في الشوارع.


في أول أيام 2025.. نائب محافظ الأقصر يشهد حفل الموسيقى العربية لمبادرة «ظواهر»


شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، احتفالية مبادرة “ظواهر” بأول أيام السنة الميلادية الجديدة 2025، من ساحة أبو الحجاج الأقصري، وسط حضور المئات من المواطنين والعديد من السائحين من مختلف دول العالم، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين النوبي، مدير فرع ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وقدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الأقصر، مجموعة من أغاني الزمن الجميل منها “سيرة الحب، وسواح، والأقصر بلدنا، وأسمر يا أسمراني، والقلب يعشق، ويا بهجة الروح”، التي رسمت البهجة والسرور على وجوه الحاضرين، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب، وسادت مظاهر كرنفالية رائعة بمحيط معبد الأقصر.

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