في أول أيام 2025.. نائب محافظ الأقصر يشهد حفل الموسيقى العربية لمبادرة «ظواهر»

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، احتفالية مبادرة “ظواهر” بأول أيام السنة الميلادية الجديدة 2025، من ساحة أبو الحجاج الأقصري، وسط حضور المئات من المواطنين والعديد من السائحين من مختلف دول العالم، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين النوبي، مدير فرع ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وقدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الأقصر، مجموعة من أغاني الزمن الجميل منها “سيرة الحب، وسواح، والأقصر بلدنا، وأسمر يا أسمراني، والقلب يعشق، ويا بهجة الروح”، التي رسمت البهجة والسرور على وجوه الحاضرين، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب، وسادت مظاهر كرنفالية رائعة بمحيط معبد الأقصر.

وواصلت مبادرة "ظواهر" لليوم الثالث على التوالي فعاليات الاحتفال لاستقبال السنة الميلادية الجديدة وأعياد الكريسماس تحت شعار "ظواهر سياحية"، إذ دشنت قبل حلول ليلة رأس السنة الميلادية، فعالية بمعبد الكرنك لتوزيع هدايا على السياح.

وأمس الأول، الثلاثاء، دشنت فعالية صباحية من داخل معابد الكرنك أيضاً لتنشيط السياحة وفي المساء من ذات اليوم احتفلت مع المواطنين والسائحين بكورنيش النيل على المزمار البلدي والتحطيب وتوزيع الهدايا التذكارية والحلوى والشيكولاتة، وأمس، الأربعاء، الموافق الأول من شهر يناير، قدمت عروض الموسيقى العربية بساحة أبو الحجاج.

يذكر أن مبادرة "ظواهر" لها محوران وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعٍ يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.