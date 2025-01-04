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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

نانسي عجرم تقفز من على المسرح وتتفاجأ بهذا الموقف

نانسي عجرم
نانسي عجرم
سعيد فراج
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تداول عدد من جمهور الفنانة نانسي عجرم، مقطع فيديو من حفلها الغنائي التي أحيته ليلة أمس الجمعة 3 يناير في موسم الرياض. 

وخلال الحفل فاجأت نانسي عجرم، جمهور الحفل وقفزت من المسرح لتغني وسط الجمهور لتتفاجأ بعدها بأنه لا يوجد درج سلم بالمسرح، لتطلب من بعدها مساعدة الجمهور للصعود مرة أخرى للمسرح. 

وأحيت نانسي عجرم، حفل غنائي أمس الجمعة 3 يناير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم الفنان رامي صبري، الجزء الأول من الحفل. 

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (الدنيا حلوة، أطبطب وأدلع). 

أحدث أغاني نانسي عجرم

كانت قد طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

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