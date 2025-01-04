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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ادعولها .. محمد أوتاكا يعلن خضوع ابنته لعملية جراحية

اوتاكا
اوتاكا
خالد صواف
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أعلن الفنان محمد أوتاكا عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع انستجرام عن اجراء ابنته عملية جراحية.

وكتب أوتاكا :"بنتي في العمليات أرجوكم ادعو لها.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد".

محمد أوتاكا :

كشف الفنان محمد أوتاكا عن السبب وراء تسميته بـ أوتاكا، قائلا: "أوتاكا كان لاعبا فى الإسماعيلى وقت بدايتى في المسرح، وكنت فى البداية والمخرج الراحل حسين محمود لم يتذكر اسمى باستمرار، فقام بالنداء علي وقال أوتاكاى، بالرغم من أن اسمى الحقيقى ياسر محمد فيصل".

وأضاف الفنان محمد أوتاكا، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن الجميع أعجب باسم "اوتاكا".

وتابع: "عند عملى بالتلفزيون أرادوا أن يكتبوا الاسم أوتاكا، وكل ما كان يفرق لى هو اسم والدى، لأنه كان يحزن عند عدم رؤية اسمه فى التلفزيون، ومن هنا قررت أن أكتبه محمد أوتاكا".

وأشار الفنان محمد أوتاكا إلى أن رغم أن دوره فى مسلسل “هربانة منها” صغير ومنفصل، ولكنه يعلق فى أذهان الجمهور حتى الآن، مكملا: "اللى فرق معايا فى مسيرتى دورى فى مسلسل اللالالاند، وكنت أتحدث اللغة التونسية جيدا، لأنى كنت أتقابل كثيرا مع فرق تونسية فى مهرجانات دولية للمسرح".

وأكد الفنان محمد أوتاكا أنه عندما قابل التونسيين بعد المسلسل أبدوا إعجابهم بالدور ولغته وقالوا مازحين: "انت جمعت بين لغة الشرق والجنوب، ولم نستطع أن نحدد إلى من تنتمي".

اوتاكا محمد أوتاكا الفنان محمد أوتاكا

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