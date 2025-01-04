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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

حقوق الإنسان بغزة تكشف سبب اعتداء إسرائيل على مدير مستشفى كمال عدوان

الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان
الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان
أسامة علي
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قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن اعتقال الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة حلقة من حلقات الإرهاب، الذي يمثلها اليوم جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أخذ أشكالا متعددة ومن أخطر هذه الأشكال هدم كل المستشفيات لعدم حصول الفلسطينيين على الاستشفاء.


وأوضح «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مخطط إسرائيلي لترحيل الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن الاعتداء شخصيًا على مدير مستشفى كمال عدوان من أجل القول إن هذا مصير كل مشافي وكل المرافق الحيوية للشعب الفلسطيني.

 المادة 18 من قانون اتفاقية جنيف


وأشار إلى أن المادة 18 من قانون اتفاقية جنيف الرابعة والذي أشارت بوضوح إلى عدم التعرض للمستشفيات وكل المرافق الصحية وعدم قذفها، ويكون الكيان الإسرائيلي بإضافة اعتداءات صارخة من خلال التعرض لهذه المادة باتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنه بالنسبة للتوثيق المستمر الذي تقوم به كل الأجهزة التابعة والمعتمدة في الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال.

حقوق الإنسان قطاع غزة غزة صدى البلد اسرائيل

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