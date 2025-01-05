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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ديني

دعاء شهر رجب مستجاب .. ردّده في هذه الأوقات

دعاء شهر رجب مستجاب
دعاء شهر رجب مستجاب
عبد الرحمن محمد
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الدعاء هو أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأوقات المباركة مثل الثلث الأخير من الليل، والذي يُعد من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء.

 ومع دخول شهر رجب، يُستحب للمسلمين اغتنام هذه الفرصة للتقرب إلى الله بالدعاء..

أهمية دعاء شهر رجب

شهر رجب من الأشهر الحرم، وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاء يُقال عند دخوله:
"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" (رواه أحمد بسند ضعيف، لكنه يُعمل به في فضائل الأعمال).

كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى الهلال، دعا قائلاً:
"اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" (رواه الترمذي وحسنه).

أفضل الأدعية في شهر رجب

من الأدعية التي يُستحب ترديدها في هذا الشهر الكريم:

1. "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش."


2. "اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة."


3. "يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله، أعطني سؤلي في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين."


4. "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك."


5. "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم."

فضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له."

هذا الحديث يُبيّن عظمة استجابة الدعاء في هذا الوقت المبارك، لذا يُنصح باغتنام هذه الفرصة بالدعاء بما تفيض به القلوب من حاجات دنيوية وأخروية.

الدعاء في شهر رجب فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرزق والتوفيق.

 احرص على ترديد هذه الأدعية في الأوقات المباركة مثل الثلث الأخير من الليل، واستحضر نيتك الصادقة في الدعاء، وستجد رحمات الله تحيط بك بإذنه تعالى.

دعاء شهر رجب لجلب الرزق

يرغب كثير من الناس في الحصول على الرزق الواسع في شهر رجب. ومن الأدعية المستحبة لجلب الرزق:

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك»: يعبر هذا الدعاء عن الاعتماد على الله في الرزق.

«اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه»: يُظهر هذا الدعاء ثقة العبد في قدرة الله على رزقه.

دعاء شهر رجب لراحة البال

شهر رجب فرصة عظيمة لدعاء الله براحة البال، ومن الأدعية المناسبة في ذلك:

«اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها»: يُعتبر هذا الدعاء وسيلة للتوبة والاستغفار.

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا»: يُظهر هذا الدعاء الطلب من الله الحماية من فتن الحياة.


يعتبر الدعاء في شهر رجب هو باب واسع للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يُفضل الإكثار من الدعاء في الثلث الأخير من الليل، حيث يُستجاب الدعاء في هذا الوقت. 

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