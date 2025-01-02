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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

هل أداء العمرة في شهر رجب سنة عن النبي .. عالم أزهري يرد بالدليل

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد
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أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يوجد دليل شرعي يثبت أن للعمرة في شهر رجب فضلًا خاصًا أو ترغيبًا من النبي صلى الله عليه وسلم.

 وأوضح الجندي أن الرسول الكريم لم يقم بأداء العمرة في هذا الشهر، مما يجعل الاعتقاد بوجود فضل خاص لهذا الفعل أمرًا غير صحيح من الناحية الشرعية.

وأضاف الجندي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- نفت بشكل قاطع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في شهر رجب. 

واستشهد بحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم، حيث قالت السيدة عائشة: "ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط".

وساق الجندي تفاصيل سند الحديث الذي يوضح الواقعة، حيث ذكر أنه جاء عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور عن مجاهد. 

وذكر مجاهد: "دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد. فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة.

 فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمرٍ، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرٍ إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط".

وشدد الدكتور محمد الشحات الجندي على أهمية الاعتماد على النصوص الصحيحة في تحديد الأحكام الشرعية، وتجنب الانسياق وراء معتقدات لا تستند إلى دليل شرعي واضح. ودعا المسلمين إلى الاقتداء بالسنة النبوية الصحيحة في أداء العبادات، مؤكدًا أن العبرة في العمرة تكمن في أدائها خالصة لله دون تخصيص زمان أو مكان لم يرد بشأنه نص شرعي.

الدكتور محمد الشحات الجندي مجمع البحوث الإسلامية الذبح في شهر رجب العمرة في رجب

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