السجن المشدد 6 سنوات لـ شقيقين سرقا شقة صيدلي بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، شقيقان ، بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة شقة صيدلي بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 12100 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا من " هاني . س . ن " صيدلي حر لاكتشافه سرقة بعض المتعلقات ومبلغ مالي من داخل شقته أثناء سفره .

و أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية وبفحص الكاميرات بمحيط المنطقة محل الواقعة تبين ا نورا ارتكاب الواقعة " مينا . أ . ن " 26 عاما ، نجار ، وشقيقه " فادي . أ . ن " 23 عاما ، عامل .

وأسفرت تحريات المباحث إلى قيام المتهمان باستغلال سفر المجني عليه وقاما بسرقة 7900 جنيه و 2 جهاز لاب توب جهاز تابلت و 4 ساعات يد و 3 أجهزة تليفون وجهاز بلاستيشن .

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وارشدا عن مكان المسروقات .