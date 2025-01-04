قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم السيد: طروحات البورصة فرصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
أقوى زلزال في إثيوبيا.. ماذا يحدث بمنطقة الأخدود
مصر تشارك للمرة الرابعة.. عبدالعاطي يطالب بتكثيف جهود الاستعداد لجلسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية
السعودية تتعرض لأقسى موجات الصقيع والأمطار الرعدية والسيول والسلطات تحذر
نهائي كأس الخليج.. عمان تتقدم بهدف نظيف على البحرين بالشوط الأول
ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة والصلاة عليه؟.. الإفتاء تجيب
شعبة الاتصالات: الموبايلات قبل 1 يناير 2025 مش هتدفع ضريبة
صور | أبو ريدة يجتمع بـ الحكام ويوجه لهم رسالة مهمة
بعد انتشار فيروس فيكساس | هل يصيب كبار السن؟ تفاصيل
أستون فيلا يفوز على ليستر سيتي بثنائية بالدوري الإنجليزي
الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات لـ شقيقين سرقا شقة صيدلي بأسيوط

الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
×

عاقبت الدائرة الحادية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، شقيقان ، بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة شقة صيدلي بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 12100 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا من " هاني . س . ن " صيدلي حر لاكتشافه سرقة بعض المتعلقات ومبلغ مالي من داخل شقته أثناء سفره .

و أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية وبفحص الكاميرات بمحيط المنطقة محل الواقعة تبين ا نورا ارتكاب الواقعة " مينا . أ . ن " 26 عاما ، نجار ، وشقيقه " فادي . أ . ن " 23 عاما ، عامل .

وأسفرت تحريات المباحث إلى قيام المتهمان باستغلال سفر المجني عليه وقاما بسرقة 7900 جنيه و 2 جهاز لاب توب جهاز تابلت و 4 ساعات يد و 3 أجهزة تليفون وجهاز بلاستيشن .

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وارشدا عن مكان المسروقات .

أسيوط السجن المشدد أخبار أسيوط أخبار المحافظات جنايات اسيوط محكمة جنايات أسيوط معاقبة شقيقان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

منخفض جوي قادم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

اجازة عيد الميلاد

رسميا.. مجلس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

بنوك

أعلى أسعار فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال 2025

أسعار الذهب

الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة

السولية

لازم يمشي| عمرو السولية بمرمى النيران.. ماذا فعل أمام شباب بلوزداد؟

رئيس الوزراء

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم 4-1-2025

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بفرع بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بفرع بالزقازيق.. صور

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليتي اللغة العربية وأصول الدين بالدَّراسة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليتي اللغة العربية وأصول الدين بالدراسة

مفتي الجمهورية يهنئ البابا

مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد

بالصور

شاهد أحمد بدير يتلقى عزاء شقيقته وسط أسرته ونجوم الفن

عزاء شقيقة أحمد بدير
عزاء شقيقة أحمد بدير
عزاء شقيقة أحمد بدير

شاهد.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع أبرز نجوم مواليد برج الجدي: أطيب القلوب

عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين

لماذا لا تعمل السيارة في الصباح؟ 8 أشياء عليك فحصها لمعرفة السبب

تشغيل السيارة في الصباح
تشغيل السيارة في الصباح
تشغيل السيارة في الصباح

تسلا وفورد .. دور السيارات الكهربائية في الهجمات الإرهابية الأخيرة بأمريكا

انفجار سيارة كهربائية
انفجار سيارة كهربائية
انفجار سيارة كهربائية

فيديو

عزاء شقيقة أحمد بدير

شاهد أحمد بدير يتلقى عزاء شقيقته وسط أسرته ونجوم الفن

مي فاروق

بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025 .. مي فاروق تطرح أحدث أغانيها

لطفي لبيب

مينفعش الممثل يكون صوته ضايع .. لطفي لبيب يكشف حقيقة اعتزاله الفن

زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية

وزير الدفاع: قدرة القوات المسلحة تردع كل التهديدات المحيطة بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد