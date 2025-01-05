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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

موعد ومكان جنازة الفنان السكندري محمد يسري

الفنان محمد يسري
الفنان محمد يسري
أحمد بسيوني
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أعلن مسرح بيرم التونسي عن وفاة الفنان محمد يسري، عضو الفرقة القومية بالإسكندرية، خلال بيان نشر عبر الحساب الرسمي للمسرح.

وذكر بيان مسرح بيرم التونسي الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لمسرح بيرم التونسي: ” إنا لله وإنا إليه راجعون تنعي اسرة فرقة مسرح الإسكندرية و مسرحي ليسيه الحرية و بيرم التونسي الفنان القدير محمد يسري – والذي وافته المنية في أمس السبت 4 يناير 2025 م نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر و السلوان”.

وأعلنت أسرة المرحوم عن موعد مراسم الدفن التي ستقام غدًا الأحد 5 يناير 2025 في مسجد الفتح بالنبوي المهندس بمنطقة المندرة عقب صلاة الظهر.

كما صرحت الأسرة بأن العزاء سيقام في المقابر عقب مراسم الدفن بمسجد الفتح في النبوي المهندس.
 

الاسكندرية جنازة محمد يسري بيرم التونسي رحيل الفنان محمد يسري

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