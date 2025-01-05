خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إعلان فسخ عقد بيرسي تاو .. تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدرًا بالنادي الأهلي كشف لبرنامج ستاد المحور عمّا يفصل النادي الأهلي للإعلان عن فسخ عقد بيرسي تاو ورفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق.

وتابع “الغندور” خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أن الأهلي لن يعلن فسخ عقد بيرسي تاو ورفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق إلا بعد الانتهاء بشكل رسمي من ضم صفقات أجنبية والإعلان عنها بشكل رسمي".

وأكمل: "المصدر أكد أيضًا أن الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات مع اللاعبين الأجانب وأنديتهم وسيتم حسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن".

وأضاف “الغندور”: "بكل تأكيد الأهلي يحتاج لصفقات أجانب قوية خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق استعدادًا للتحديات التي تنتظر الفريق بدايًة من يناير إلى نهاية الموسم وبطولة كأس العالم للأندية 2025".

واختتم: "حسب معلوماتنا إن ممكن عقد بيرسي تاو ميتفسخش لو وافق على الانتقال للدوري القطري وعلمنا أن في عرضين من قطر والأهلي موافق عليهم ولو اللاعب وافق مش هيكون في حاجة لفسخ العقد والأهلي كمان هيستفاد ماديًا".