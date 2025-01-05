الحوثي: استهدفنا حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين أنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت محطة كهرباء جنوبي حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأمس أعلنت جماعة «الحوثي» في اليمن، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف عسكرية إسرائيلية بالسلاح الصاروخي والمسير؛ وذلك ردًّا على المجازرِ في غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على اليمن.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن القوة الصاروخية استهدفتْ محطةَ الكهرباءِ التابعةَ لـ«العدو الإسرائيلي» شرقي منطقة «يافا-تل أبيب»، وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2، مؤكدًا إصابة الهدف بدقة.



وأشار المتحدث إلى أن العملية الثانية تم فيها استخدام سلاح الجو المسير والذي استهدف هدفًا عسكريًّا لـ«العدوِّ الإسرائيلي» في تل أبيب وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا، حيث حققت العملية هدفَها بنجاح.

وأكد سريع جاهزية الحوثيين العالية لمواجهة ما سماه «أي حماقة لقوى العدوانِ الأمريكيِّ والإسرائيليِّ أو من يتورط معهم من أي جهة كانت وأنها بعون الله قادرة على الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ وسيادتِه وحقوقِه المشروعة»، رابطًا توقف عمليات الجماعة العسكرية