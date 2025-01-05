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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أجواء شتوية.. غيوم وأمطار متوقعة بالإسكندرية

صورة من كورنيش الإسكندرية
صورة من كورنيش الإسكندرية
أحمد بسيوني
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تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، غيوم وسحب كثيفة غطت سماء المدينة، وسط موجة حادة من التقلبات في الأحوال الجوية، وعدم الاستقرار في حالة الطقس.

وتشهد المدينة على مدار يومين حتى الآن موجة تقلبات جوية يصاحبها نشاط للرياح، فيما غطت الغيوم والسحب المنخفضة سماء المدينة تبعها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وذكرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، أن هناك تكاثر لبعض السحب المنخفضة والمتوقع خلال الساعات القادمة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية الأحد أمطار تبدأ مساء تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات الليل على بعض المناطق وخاصة شرق المحافظة، بصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها  إلى  40- 50 كم /س مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من  2 إلى 3 متر.

حالة الطقس الاسكندرية التقلبات الجوية غيوم وسحب أمطار

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