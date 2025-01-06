عفت نصار: الزمالك يعاني من خلل دفاعي

أكد عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يسير على الطريق الصحيح، بعد التعادل مع المصري البورسعيدي.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" طريقة لعب المصري أثرت على الفريق، وجعلنا نرى أن الفريق متراجع ومتحفظ في وسط الملعب".

وتابع: "الزمالك الفترة القادمة سيكون أقوى، بعودة المصابين بجانب تدعيم بعض المراكز، وأحمدالله على فوز أنيما مما جعل الزمالك أول والمصري في المركز الثاني".

وشدد:" أتمنى أن يبدأ المصري بطريقة اللعب التي بدأ بها في بداية الموسم، وكان على الفريق أن يبدأ مباراة الزمالك بكثافة هجومية".

وواصل:" الزمالك يسير على الطريق الصحيح، وكان هناك خلل دفاعي بين الونش وحسام عبدالمجيد، والثنائي لا يجيدان التغطية الدفاعية، وأحمد فتوح قدم مباراة جيدة بجانب عبدالله السعيد".

وأكمل:" يجب رحيل ميشالاك، في يناير، في حالة إمكانية التعاقد مع أفضل، ولكن في حالة عدم وجود أفضل يستمر".