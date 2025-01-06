نهائي السوبر الإيطالي.. مباريات اليوم الإثنين 6-1-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 6 - 1 - 2025 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات يأتي ابرزها نهائي كأس السوبر الإيطالي إلي جانب مواجهة ديبورتيفا مينيرا ضد ريال مدريد فى كأس إسبانيا.

نهائي كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان vs ميلان – الساعة 9 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ديبورتيفا مينيرا vs ريال مدريد – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

الرائد vs الجبلين – الساعة 2:30 ظهرا على قناة SSC 1

الشباب vs الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1

الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون vs نوتينجهام فورست – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1