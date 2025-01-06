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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد

فن وثقافة

100 جنيه زيادة.. أشرف زكي يرفع المعاش النقابي لأعضاء المهن التمثيلية

أشرف زكي
أشرف زكي
خالد صواف
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قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، رفع المعاش النقابي بـ قيمة 100 جنيه، ليصبح الحد الأقصى 900 جنيه بدلا من 800 جنيه.

أشرف زكى يوقع بروتوكول مع وزارة الصحة لصالح أعضاء نقابة الممثلين

نشر الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية صورا من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين نقابة الممثلين ووزارة الصحة. 

وعلق منير مكرم على الصور  “الدكتور أشرف زكي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور شقوير وتوقيع بروتوكول مع جميع مستشفيات وزاره الصحة مع النقيب لمصلحة جميع الأعضاء ألف مبروك وشكرا لمعالي النقيب ولمجلس النقابة المحترمين”. 

من ناحية أخرى أعلن مسرح نهاد صليحة عن إقامة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة - الدورة الأولى تحت رعاية غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والذي يحمل اسم دورة الفنان أشرف زكي على مسارح وساحات وقاعات أكاديمية الفنون في فبراير القادم 2025.

وصرح الفنان أشرف زكي عن شروط المهرجان :

أولاً: عروض فضاء مسرح العلبة الايطالية:

1. ألا تزيد مدة العرض عن 75 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة.

2. يسمح بجميع الأفكار للنصوص المحلية والعالمية.

ثانيا: فضاءات المسرح غير التقليدية:

1. ألا تزيد مدة العرض عن 50 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة.

2. يسمح بجميع الأفكار للنصوص المحلية والعالمية .

3. لابد أن تتناسب العروض المقدمة مع فكرة الفضاء غير التقليدى وأن تكون هناك علاقة تشكيلية بين الممثل وفضاء العرض والجمهور تتناسب مع فكرة الفضاء غير التقليدى.

4. تحدد الفرق المتقدمة للمهرجان نوع الفضاء المراد لتنفيذ العرض من الفضاءات التالية:

• الساحات المفتوحة.

• الساحات المغلقة.

• الشوارع الداخلية بأكاديمية الفنون.

• القاعات (المربعة والمستطيلة والدائرية).

• الحدائق.

• الملاعب (كرة القدم الخماسية – الطائرة والسلة).

وأضاف اشرف ذكي أن الدوره الأولي من مهرجان الفضاءات المسرحيه المتعدده سيكون لها أيضا شروط عامه للجميع وهي..

1. يسمح لجميع الفرق المسرحية التابعة للجهات الحكومية والخاصة والجامعية والمستقلة التقديم للمشاركة فى المهرجان.

2. العروض المتقدمة من انتاج الأعوام 2023 و2024 و2025.

3. لابد أن يكون قد تم عرض المسرحية للجمهور.

4. لابد أن تكون النصوص مرقبة، ورخصة الرقابة سارية زمنياً مع زمن المهرجان.

5. تتحمل الفرق نقل وتركيب الديكور من وإلى أكاديمية الفنون.

6. يتم اختيار عروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة ويعتبر طلب المشاركة لاغياً فى حالة عدم وجود فيديو العرض كاملا.

7. لكل عرض يومان إحداهما للتجهيزات الفنية والجينرال بحد أقصى 12 ساعة والآخر للعرض.

8. تقدم عروض المهرجان بتذاكر سعرها 35 ج للعرض الواحد.

9. تقدم الفرق المسرحية استمارة المشاركة على الإيميل الخاص بالمهرجان [email protected]

10. العروض التابعة لجهات إنتاجية حكومية أو خاصة أو جامعية لابد لها من اعتماد استمارة التقديم من المدير المسؤول.

11. آخر موعد لتلقى الطلبات 30 ديسمبر2024.

نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية أشرف زكي

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