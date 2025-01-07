هل سيرحل.. أمير هشام يكشف أسباب غياب كولر عن معسكر الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ليس موجودًا داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة، مشيرًا إلى أن البعض ربط بين مرضه وما حدث مسبقا مع بيتسو موسيماني، لكن هذا الأمر غير صحيح مطلقا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: “كولر سيكمل مهمته مع النادي الأهلي بشكل طبيعي، ولا صحة لما يتردد في وسائل الإعلام أو عبر السوشيال ميديا حول إمكانية رحيله”.

واكد هشام :" المدرب باقٍ مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهناك تمسك كبير بوجوده على رأس الجهاز الفني للأهلي حتى نهاية الموسم".