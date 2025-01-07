غياب نجوم الفن.. مثقفون وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في الشاعرة عبير الرزاز

انتهى عزاء الشاعرة عبير الرزاز بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، التى رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي .

عزاء عبير الرزاز

وغاب نجوم الفن عن عزاء الشاعرة الراحلة في الوقت الذي حضر فيه بعض المثقفون والشخصيات عامة .

وفاة عبير الرزاز

وأعلن الشاعر صلاح عطية خبر وفاة الشاعرة عبير الرزاز عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، حيث كتب: “البقاء لله، الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز.. دعواتكم لها بالرحمة في يوم الجمعة العظيم”.

آخر ظهور لعبير الرزاز

يذكر أن آخر ظهور للشاعرة الغنائية عبير الرزاز كان في دار الأوبرا المصرية بحضورها حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم.

أهم أعمال عبير الرزاز

عبير الرزاز تركت بصمة مميزة في الأغنية العربية، حيث تعاونت مع كبار النجوم، وقدّم صلاح عطية نبذة عن أبرز أعمالها، مثل:

• “سلف ودين” و”يوم الوداع” لـ جورج وسوف.

• “يا ناسي وعدك” لـ عمرو دياب.

• “لو فاكر” لـ فضل شاكر.

• “بكلمة نتصالح” لـ تامر حسني.

• “في الأول” لـ محمد محيي.