بليغ أبوعايد: لاعبو الأهلي يرفضون التجديد بسبب الشناوي.. والجزيري سيرحل عن الزمالك

أكد بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في حالة تلقى عرض.

وقال أبوعايد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" إدارة المصري، رفضت تصرفات الجماهير، وما حدث سلوك مشين، ويجب أن يكون هناك وعي".

وتابع:" يجب أن يكون هناك لائحة عقوبات معلومة للجميع، حتى يعود الانضباط في المدرجات".

وشدد:" المقابل المادي لتجديد عقد زيزو، جاهز، ولكن لاعيبه الفريق تطالب بالحصول على مستحقاتها المتأخرة، مثلما يرفض لاعبي الأهلي تجديد عقودهم لحين تجديد عقد محمد الشناوي لمعرفة راتبه".

وواصل:" بيرسي تاو رفض، فسخ عقده مع الأهلي وطلب الحصول على مستحقاته كاملة، ولم يوافق على الرحيل إلا عندما تلقى عرض قطري".

وأكمل:" في حالة تلقى سيف الجزيري، عرض في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سيرحل، وجروس لا يريد بقاء اللاعب".