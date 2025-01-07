نعمل معاً لتنمية واستقرار البلاد.. محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

زار لدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، علي رأس وفد من القيادات التنفيذية و الامنية ومدير الأوقاف يرافقه عدد من أئمة الأوقاف بجنوب سيناء، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله والوفد المرافق له، في جو يسوده روح المحبة والبهجة والود، الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وعدد القساوسة و الآباء و الرهبان بالكاتدرائية.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته للمشاركة والتهنئة بعيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية و يجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وقال المحافظ إن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط و محبة هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لجموع الشعب المصري.

من جانبه، رحب الانبا ابوللو بالمحافظ والوفد المرافق له، مهنئًا الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

وتقدم الانبا ابولو أسقف سيناء الجنوبية بالشكر والتحية لمحافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والأوقاف للحضور والمشاركة وجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

وخلال الزيارة قام محافظ جنوب سيناء ومرافقيه بجولة داخل كنيسة السمائيين، مشيدين بروعة التصميم والبناء التى تضم أيقونات ورسومات فنية رائعة على الحوائط وعلى الزجاج الملون و على الخشب تحكى منذ بدء خلق آدم وحواء وقصص العهد القديم المختلفة المتعاقبة و ميلاد وحياة السيد المسيح فى العهد الجديد، و تتعانق فيها الفنون القديمة مع القبطية والحديثة.

وتعتبر الكنيسة مزارا سياحيا مهما و يأتي السياح من مختلف الجنسيات لشرم الشيخ وتنظم الشركات السياحية برنامج لزيارة الكنيسة بشكل منتظم وتنال إعجاب السائحين بها و بالفن القبطى.

و تحتوي الكاتدرائية أيضا علي مكتبة كبيرة تضم العديد من مخطوطات الكتاب المقدس ، ويوجد محاكاة للقصص المذكورة فى الكتاب المقدس و يوجد تعريف على أحداث الإنجيل فى العهد القديم والعهد الحديث كما يوجد مسئولين لشرح الملاحظات والأسئلة من الزوار، وفى أعياد الكريسماس تكتسي الجدران الأسقف بالعديد من الأشجار والأوراق والزينة الخاصة للاحتفال بعيد الميلاد.

وشارك المحافظ خلال الزيارة رواد الكنيسة فرحتهم بالعيد ورحب بالتقاط الصور التذكارية معه وشارك في توزيع العيديات علي الأطفال المتواجدين خلال الاحتفال بالعيد.

فى نفس السياق اوفد محافظ جنوب سيناء السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة بزيارة كنيسة موسى النبى و مارمرقس بمدينة طور سيناء لتقديم التهانى بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوة الاقباط بمدينة طور سيناء فرحتهم.