ضبط 217 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط 217 طنًا من الزيوت المستعملة ومجهولة المصدر، خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز دسوق، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

أسفرت الحملة، وفقًا للبيان محافظة كفر الشيخ، عن ضبط 87 طنًا من الزيوت المستعملة بقرية أبو مندور، و130 طنًا بقرية المندرة، يتم تدويرها لإنتاج موادًا أخرى مثل الأحماض الدهنية، بما في ذلك مادة تُسمى "موسولاج"، تُستخدم في صناعة الصابون والشحوم الصناعية، بطريقة غير قانونية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، جميع الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.