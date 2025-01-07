محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس المعزول

وافقت محكمة في كوريا الجنوبية على إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس المعزول "يون سوك يول" بعد أن قاوم محاولة اعتقاله من قبل الشرطة الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت صحف وشبكات إخبارية دولية.

وسبق وسعى المحققون إلى اعتقال يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في أوائل ديسمبر الماضي 2024.

لكن نجح المحققون في الحصول على مذكرة اعتقال جديدة أمرت بها المحكمة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي أدت محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية إلى إدخال البلاد في حالة من الاضطراب.

رفض الرئيس السابق الاستجواب ثلاث مرات بعد أن أدى إعلانه للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر إلى دفع كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وقالت هيئة التحقيقات المشتركة في بيان لها:"إن مذكرة الاعتقال الجديدة التي تم طلب الحصول عليها صدرت بعد ظهر اليوم" وذلك وفق التوقيت المحلي لكوريا.